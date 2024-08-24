Ученые предупредили о «банановом апокалипсисе»

Бананы скоро могут исчезнуть из-за заболевания, вызываемого грибком Fusarium oxysporum f.sp. cubense, который приводит к гниению плодов, сообщает Luve Science со ссылкой на исследование в журнале Nature Microbiology. Эксперты считают, что миру грозит «банановый апокалипсис».

По словам специалистов, грибком уже заражен популярный сорт бананов Кавендиш, а в 50-е годы сорт Гро Мишель также истребил грибок. По словам профессора из Массачусетса Ли-Джун Ма, новый грибок отличается от него, потому что его поражающий механизм другой.

В данное время разрабатываются методы борьбы с Fusarium oxysporum f.sp. cubense.

Ранее завкафедрой теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Николай Васильев сообщил, что плесень на стенах лучше всего уничтожают хлорка и медный купорос. Эксперт отметил, что хлоркой нужно пользоваться аккуратно, так как она может повредить окраску.

Ученый предупредил, что хлорка при этом опасна для дыхательных систем человека и животных и теряет эффективность через несколько месяцев из-за распада. Медный купорос поможет избавиться от плесени в техническом помещении, поделился эксперт.