Рассекречены планы Великобритании и Франции начать войну против СССР

Великобритания и Франция в начале 1940 года решили начать войну против Советского Союза. Об этом сказано в рассекреченном сообщении народного комиссара внутренних дел СССР Лаврентия Берии наркому обороны Клименту Ворошилову, которое опубликовано Президентской библиотекой в субботу, 24 августа.

© Вечерняя Москва

СССР в то время вел войну с Финляндией. Берия, ссылаясь на сведения резидента внешней разведки в Париже, заявляет, что группа генералов пришла к выводу использовать советско-финскую войну, втянуть нейтральные страны и нанести удар Советскому Союзу с Кавказа и севера.

— На последнем заседании Высшего военного совета вынесено решение начать военные действия против СССР. Для подготовки общественного мнения начата антисоветская кампания во всех газетах, — сказано в сообщении Берии.

Иран заявил Франции и Британии о праве на удар по Израилю

Отмечается, что главной задачей Высшего военного совета Англии и Франции ставится захват Ленинграда. Это должно нанести сильный удар СССР. Для обоснования они готовили акцию с фейками.

ФСБ раскрыла архивные документы о преступлениях нацистов в Смоленской области во время Великой Отечественной войны. В 1941 году немецкий полк собрал на окраине Смоленска около одной тысячи граждан.