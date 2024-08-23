Астрономы получили необычные данные о Полярной звезде

Международная команда астрономов получила ранее неизвестные данные о Полярной звезде, которая издревле хорошо известна человечеству. Эта звезда веками служила ориентиром для навигации, но только сейчас ученые узнали об ее необычных характеристиках

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Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Исследователи использовали массив Центра астрономии высокого углового разрешения (CHARA). С его помощью им удалось получить новые данные не только о размере, но и о внешнем виде Полярной звезды.

Она является частью тройной звездной системы, это самая яркая звезда в системе. Причем ее яркость является переменной - объект то становится ярче, то тускнеет. Классифицирована она как переменная цефеида. Такие звезды астрономы называют "стандартными свечами", поскольку их яркость зависит от периода пульсации. Зная истинную яркость цефеиды, можно измерить и другие параметры, что и было сделано в новом исследовании.

Группа астрономов под руководством Нэнси Эванс из Центра астрофизики Гарвардского и Смитсоновского институтов наблюдала Полярную звезду с помощью оптической интерферометрической решетки CHARA, состоящей из шести телескопов. В целом массив CHARA действовал как единый 330-метровый телескоп.

Благодаря этому астрономам удалось обнаружить меньшего компаньона Полярной звезды и отследить его орбиту. Орбитальное движение позволило подсчитать, что масса Полярной звезды в пять раз превышает массу нашего Солнца.

Кроме того, ученым впервые удалось получить четкие снимки Полярной звезды, сделанные крупным планом. С их помощью удалось установить, что ее диаметр в 46 раз превышает диаметр Солнца. Наблюдения CHARA вообще впервые дали ученым представление о том, как выглядит поверхность переменной цефеиды. И полученные данные удивили исследователей.