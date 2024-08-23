В Египте нашли астрономическую обсерваторию VI века до нашей эры

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На севере Египта археологи обнаружили астрономическую обсерваторию VI века до нашей эры. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Министерство туризма и древностей страны.

По данным агентства, астрономическую обсерваторию обнаружила египетская археологическая миссия Высшего совета по древностям, которая работает в храме Буто в районе Телль-эль-Фараин в провинции Кафр-эш-Шейх. Она была построена из самана и использовалась с целью астрономических наблюдений, в том числе отслеживания движений Солнца и звезд. Площадь обнаруженной обсерватории составляет около 850 квадратных метров.

Также археологи обнаружили в районе раскопок солнечные часы из камня, порядка десяти комнат, одна из которых представляла собой башню и большой зал, статую жреца времен XXVI династии, ряд измерительных инструментов, изделия из фаянса и керамики.

Таким образом данная находка подтверждает умения и мастерство древних египтян в астрономии и определении солнечного календаря.

В Министерстве туризма и древностей Египта отметили, что обнаруженная астрономическая обсерватория стала «первой и крупнейшей».