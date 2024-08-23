В WhatsApp появится функция настройки темы для чатов

Разработчики WhatsApp готовят функцию настройки темы для чатов. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

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Нововведение, которое позволит пользователям настраивать цветовые схемы чатов и фона, было замечено в бета-версии WhatsApp для iOS под номером 24.12.10.77. Так, можно сменить цвета входящих и исходящих сообщений, а также выбрать пользовательский фон для чата.

Кроме того, пользователи WhatsApp смогут выбирать из 10 предустановленных тем. Перед установкой новой темы имеется возможность предпросмотра.

Команда WABetaInfo отмечает, что новая функция значительно улучшит опыт использования приложения, поскольку позволит легче различать разные чаты. Так, пользователи смогут визуально разделять личные, рабочие и групповые беседы.

Пока что нововведение доступно только пользователям бета-версии WhatsApp на iOS, загрузить которую можно только в TestFlight, сервисе Apple для тестирования приложений перед их публикацией в App Store. Когда функция заработает в стабильных сборках на Android и iPhone, не уточняется.