Индия впервые отмечает Национальный день космоса

Индийский народ в первый раз отмечает Национальный день космоса, посвященный успехам южноазиатской республики в освоении и мирном использовании космического пространства.

"Приветствую всех в первый Национальный день космоса. Мы с большой гордостью вспоминаем достижения нашей страны в космической отрасли. Это также день, когда мы отдаем дань уважения вкладу наших ученых", - написал премьер-министр Индии Нарендра Моди в Х (ранее Twitter). "Наше правительство приняло некоторые футуристические решения, касающиеся этого сектора, и в будущем мы сделаем еще больше", - добавил он.

Глава индийского правительства учредил Национальный день космоса после того, как 23 августа 2023 года Индия успешно осуществила посадку своего первого космического корабля на Луну в рамках миссии "Чандраян-3".

Индия стала космической державой после запуска в 1980 году своего спутника на борту первой отечественной ракеты-носителя PH SSLV. Индийским космическим первопроходцем является Ракеш Шарма, в апреле 1984 года поднявшийся в космос на корабле "Союз Т-11" вместе с советскими космонавтами Юрием Малышевым и Геннадием Стрекаловым для семидневной экспедиции на орбитальной станции "Салют-7". Год назад Индия вошла в число четырех стран, посадивших свои аппараты на поверхность Луны.

В августе 2018 года Моди официально объявил, что Индия отправит на орбиту первый национальный космический экипаж к августу 2022 года, когда республика планировала отметить 75-летие освобождения от британского колониального господства. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции, остановившей большинство работ по проекту в марте 2020 года, отправка экипажа на орбиту была отложена.

Согласно последней информации, запуск может состояться в 2024-2025 годах. Проект предусматривает вывод космического корабля с экипажем в составе трех человек на орбиту высотой 400 км и возвращение на Землю через три дня с приводнением в Индийском океане.