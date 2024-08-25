фрагменты космического аппарата DART способны поразить Землю и Марс

Зонд NASA DART, столкнувшийся с астероидом Диморф в 2022 году, может вернуться на Землю в виде обломков в ближайшие годы. Часть деталей космического корабля также, вероятно, упадет на Марс.

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К такому выводу пришла международная группа ученых под руководством испанских специалистов из Политехнического института Милана. Исследование опубликовано на портале нерецензированных научных статей arXiv.

Миссия DART успешно продемонстрировала возможность защищать нашу планету от потенциально опасных астероидов, сбивая их с курса с помощью кинетического удара. Однако подобный метод создает космический мусор, способный достичь Земли и других небесных тел.

В своем исследовании ученые опирались на данные, полученные с помощью легкого итальянского спутника CubeSat для визуализации астероидов (LICIACube), который сопровождал миссию DART и стал свидетелем кинетического ударного испытания. Симуляции отслеживали 3 млн частиц, созданных в результате столкновения миссии DART с Диморфом. Эти данные позволили команде ограничить начальные условия выброса, включая его траекторию и скорость — от нескольких десятков метров в секунду до примерно 500 м/с. Результаты показали, что некоторые из этих частиц достигнут Земли и Марса в течение десятилетия или более, в зависимости от того, насколько быстро они будут двигаться после столкновения.

Например, частицы, выброшенные со скоростью ниже 500 м/с, могут достичь Марса примерно за 13 лет, тогда как те, что выброшены со скоростью выше 1,5 км/с, способны добраться до Земли всего за семь лет. Однако моделирование также показало, что, скорее всего, пройдет до 30 лет, прежде чем какой-либо из этих выбросов будет замечен на Земле.

Ученые отметили, что ни обломки DART, ни выброшенные в результате удара фрагменты Диморфа не представляют угрозы для Земли. Даже если они долетят до нашей планеты, то сгорят при входе в атмосферу.