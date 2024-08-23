Российские ученые создали новую технологию записи лазером на металле

Сотрудники Института автоматики и электрометрии СО РАН разработали новые технологии лазерной записи на металлических пленках, что значительно улучшит производство оптических элементов. Эти разработки обещают повысить компактность и экономическую эффективность таких элементов, используемых в различных областях, включая измерительную технику, лазерную физику, космос и медицину.

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В официальном издании СО РАН «Наука в Сибири» сообщили, что новая методика включает нанесение тонкого слоя кремния на пленку хрома, что защищает её от окисления и улучшает результаты лазерной записи. Эта технология позволяет уменьшить необходимую мощность лазера и повысить разрешение записи, что ведет к созданию более точных структур.

По словам Дмитрия Белоусова, одного из авторов исследования, использование силицидов хрома в новой технологии обеспечивает устойчивость и эффективность, что обещает расширение производства оптических элементов и оптимизацию их изготовления.