В Британии закрыли антимонопольное расследование в отношении Google и Apple

Британский антимонопольный регулятор Competition and Markets Authority (CMA) завершил расследование в отношении Google и Apple.

Регулятор сообщил, что в течение нескольких лет изучал жалобы на доминирующее положение указанных техногигантов на рынке приложений. Более мелкие игроки жаловались на доминирование магазинов цифровых продуктов компаний.

Но в связи с принятием Закона о цифровых рынках, конкуренции и потребителях (Digital Markets, Competition and Consumers Act, DMCCA) ведомство прекратило расследование, поскольку дело утратило «административный приоритет». Это объясняется появлением в распоряжении CMA новых полномочий, позволяющих тщательнее рассматривать дела, если Apple и Google (и другие компании) будут наделены «стратегическим рыночным статусом».