Новый вид тарантулов сразу признали вымирающим

Новый вид тарантулов обнаружили ученые в лесах аризонских гор Чирикауа. Его сразу признали находящимся под угрозой исчезновения.

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Регион Чирикауа известен богатым разнообразием уникальных видов. Он простирается от юго-запада США до северо-запада Мексики и включает как высокогорные леса, так и низменные пустыни и луга. Новое исследование показало, что в одной из изолированных природных зон обитает ранее неизвестный науке вид тарантулов, которому присвоили название Aphonopelma jacobii.

Это уже 30-я разновидность тарантула, найденная на территории США. Маленький черно-серый паук отличается ярко-красными волосками на брюшке.

Семейство Aphonopelma включает большое количество видов. Но этому разнообразию угрожает исчезновение из-за деятельности человека.

Так, Aphonopelma jacobii может пострадать из-за изменений климата. В течение ближайших десятилетий состояние лесов, в которых он обитает, будет ухудшаться из-за повышения температуры и уменьшения количества осадков. Тарантулы эволюционировали, чтобы приспособиться к прохладно и влажной среде, а с потеплением лишатся благоприятных для них условий.

Также опасность представляют вторжения человека в дикую природу, вырубка лесов и строительство дорог, лесные пожары. Кроме того, эксперты высказали опасения, что за тарантулами могут открыть охоту торговцы экзотическими видами, сообщает ZooKeys.

Ранее сообщалось, что открыт новый вид змей с синими губами. Их заметили во Вьетнаме.