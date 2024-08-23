Google оштрафовали на 3,5 миллиона рублей

Таганский районный суд города Москвы оштрафовал корпорацию Google. Об этом сообщил Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Google признали виновной по части 2 статьи 13.50 Кодекса об административных правонарушениях (неисполнение владельцем соцсети обязанности по мониторингу или принятию мер по ограничению доступа к противоправной информации). Корпорацию обязали выплатить 3,5 миллиона рублей.

В июле мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал Google на пять миллионов рублей. Причиной послужил отказ корпорации выполнить предписание Роскомнадзора.