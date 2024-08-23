Представлен мини-ПК со встроенным сенсорным экраном

Компания FriendlyELEC представила одноплатный мини-компьютер NanoPi M6 в компактном корпусе со встроенным сенсорным дисплеем. Об этом сообщает портал Liliputing.

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NanoPi M6 оснащен процессором Rockchip RK3588S и доступен в различных конфигурациях памяти: 4, 16 или 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5-2400 и 32 или 64 ГБ встроенной памяти стандарта eMMC. Также предусмотрены слот для карты microSD и разъем M.2 с поддержкой SSD NVMe.

Несмотря на небольшие размеры, устройство оснащено широким набором интерфейсов для подключения периферийных устройств, среди которых по одному HDMI 2.1, USB 3.0 Type-A, USB Type-C для питания, Ethernet, разъем 3,5-мм для наушников, M.2 2230 (E-Key) для Wi-Fi и Bluetooth, вход для камеры MIPI-CSI, 30-контактный разъем GPIO, а также по два USB 2.0 Type-A и разъема для дисплея MIPI-DSI.

В максимальной конфигурации устройство поставляется в металлическом корпусе размером 99х68х31 мм с 3,5-дюймовым сенсорным экраном с разрешением 480х800 пикселей. Компьютер поддерживает Android 12, Debian, Ubuntu, OpenMediaVault и FriendlyWrt.

Стоимость NanoPi M6 в конфигурации 4/32 ГБ с корпусом и дисплеем составляет $150 (около 13,7 тыс. руб.), а за $70 (около 6,4 тыс. руб.) предлагается плата с 4 ГБ ОЗУ без корпуса, экрана и встроенной памяти.