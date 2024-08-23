Ученые обучили гелевый «мозг» играть в настольный теннис

Инженеры из Университета Рединга в Великобритании создали гелевый «мозг», способный играть в настольный теннис. Наблюдения показали, что со временем он совершенствует свои навыки.

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Гидрогель основан на электроактивном полимере. Такие полимеры меняют форму и размер при подаче электрического тока. Они обычно используются для приводов и датчиков в качестве своего рода «искусственных мышц».

Гидрогель взаимодействовал с адаптированной версией видеоигры в настольный теннис с помощью электродной матрицы. Со временем он начал демонстрировать заметное повышение точности, что привело к увеличению продолжительности сетов.

Ученые использовали электрическую стимуляцию, чтобы «сообщить» гелю о положении мяча, и измеряли поток ионов, чтобы определить положение ракетки. Отмечается, что гелю потребовалось всего 20 минут, чтобы достичь максимального уровня мастерства в игре.

По словам исследователя, гель «запоминал» движения. Ракетка перемещалась, чтобы поймать мяч в моделируемой среде. Ионы двигались таким образом, чтобы сохранять в памяти все движения, и эта память приводила к повышению эффективности игры, сообщает Cell Reports Physical Science.

Исследование показало, что даже очень простые материалы могут проявлять сложное адаптивное поведение, обычно свойственное живым системам или искусственному интеллекту. Это открывает новые возможности для разработки нового типа «умных» материалов, способных приспосабливаться к условиям окружающей среды.

Ранее сообщалось, что роботов начали обучать с помощью звука. Звуковые подсказки повысили точность выполнения задач с 27% до 94%.