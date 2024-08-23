Установлена причина взрыва немецкой ракеты RFA ONE

Первая ступень перспективной ракеты RFA ONE взорвалась из-за воспламенения кислорода в одном из турбонасосов. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

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По словам главного операционного директора компании Стефана Бришенка, в результате первоначальной проверки установлено, что в одном из девяти двигателей возникло возгорание, приведшее к полной утрате ракетной ступени.

«Этот двигатель и этот турбонасос работали раньше без проблем», — заявил руководитель.

Ранее издание сообщило, что на испытаниях, состоявшихся на площадке космодрома Саксаворд в Шотландии, разрушилась первая ступень ракеты RFA ONE компании Rocket Factory Augsburg. Утраченную ступень планировалось использовать в первом пуске RFA ONE.