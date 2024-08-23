Экс-сотрудник Apple предостерег от установки iOS 18

Бывший специалист по продажам компании Apple Тайлер Морган предостерег пользователей от установки iOS 18. Об этом сообщают авторы блога iDrop News.

На советы Моргана, опубликованные в TikTok, обратили внимание журналисты медиа. Экс-сотрудник корпорации рассказал, что новую iOS не стоит устанавливать тем, кто имеет старый смартфон — iPhone, выпущенный более трех лет назад.

«Вы замедлите свой телефон. Может быть, не сразу, но со временем», — описал перспективу от перехода на iOS 18 Морган.

По словам специалиста, Apple разрабатывает новые версии ОС с упором на актуальные смартфоны, которые имеют мощный процессор и достаточный запас памяти. Так, iOS 18 получит функции искусственного интеллекта (ИИ), которые не будут поддерживать старые устройства. К их числу автор отнес iPhone 13, iPhone 12 и iPhone 11.

Также Морган заметил, что новая iOS «совершенно точно» не будет работать на iPhone X, выпущенном в 2017 году, и более старых девайсах. При этом техническая возможность установить операционную систему на раритетный смартфон у пользователя останется.

В начале августе обозреватель Bloomberg Марк Гурман заявил, что корпорация Apple намерена представить iPhone 16 в сентябре, несмотря на внутренние проблемы. Также в первый осенний месяц компания представит финальную версию iOS 18.