В берлинском подвале нашли самурайский меч XVII века

Археологи из Берлинского государственного управления обнаружили во время раскопок в столице Германии самурайский меч XVII века. Его идентифицировали как вакидзаси – короткий меч, который использовали в феодальной Японии.

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Вакидзаси обычно использовался в качестве запасного или вспомогательного меча для ближнего боя. Его, как правило, носили в паре с катаной.

Меч нашли при раскопках подвалов ХХ века в районе Молькенмаркт. Узкая улица Штралауэр-штрассе была ранее застроена жилыми и промышленными зданиями и сильно пострадала во время Второй мировой войны.

Археологи обнаружили несколько подвалов, заполненных обломками. Их оставили во время заключительных этапов битвы за Берлин. Среди находок оказались уздечки, стремена, сбруя, различные артиллерийские принадлежности и сильно проржавевший меч.

Реставраторы из Музея доисторических времен и ранней истории обнаружили на рукояти следы дерева и текстильного материала. На наконечнике также заметили символику Дайкокутена (одного из семи богов удачи в японской мифологии) и узоры в виде хризантем и водных мотивов. Артефакт предварительно датировали периодом Эдо.

Остается неизвестным, как вакидзаси оказался в берлинском подвале. Ученые предполагают, что он мог быть подарком миссии Такэноути в 1862 году или миссии Ивакура между 1871 и 1873 годами, сообщает Heritage Daily.

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