На пляж штата Орегон, США, вынесло гигантскую луну-рыбу. Об этом пишет Jam Press.

Местные жители нашли на берегу иссохшую на солнце рыбу Mola mola весом 1,8 тонны. В длину ее размер составил 1,5 метра. Кто-то предположил, что рыба оказалась на пляже из-за слишком теплой воды.

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Луна-рыба может достигать трех метров в ширину и четырех в длину и весить более двух тонн. У нее нет чешуи и нормальных плавников. На конце вместо хвоста у луны-рыбы находится подобие весла, а зубы сращены в «клюв». Она медленно передвигается в толще воды при помощи струй, которые с силой выпускает изо рта.

Хотя луна-рыба неповоротлива, она суперплодовита: одна самка этого вида может произвести на свет 300 миллионов икринок. Зачатый ей головастик должен вырасти в 60 миллионов раз, чтобы стать взрослой особью.

Ранее сообщалось, что гигантская рыба, которую нашли на пляже в США, оказалась представителем открытого семь лет назад нового вида. Сначала ее приняли за обыкновенную луну-рыбу (Mola mola), но она оказалась так называемой луной-рыбой обманщиком, или Mola tecta.