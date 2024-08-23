Китай успешно запустил телекоммуникационный спутник

На ракете Long March 7A запущен коммуникационный спутник ChinaSat-4A. Об этом сообщает SpaceNews.

Старт носителя с космическим аппаратом состоялся 22 августа в 15:25 по московскому времени с китайского космодрома Вэньчан, расположенного в провинции Хайнань.

«Спутник успешно вышел на заданную орбиту, пусковая миссия прошла полностью успешно», — заявило агентство «Синьхуа», отметив, что ChinaSat-4A сможет «предоставлять пользователям услуги передачи голоса, данных, радио и телевидения».

Разработала спутник Китайская академия космических технологий.

Ранее издание сообщило, что китайские аппараты DRO-A и B успешно вышли на дальнюю ретроградную окололунную орбиту, несмотря на ранее наблюдавшиеся проблемы при запуске этих спутников.