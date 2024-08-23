В кольце Samsung Galaxy Ring нельзя заменить батарею без поломки гаджета

Замена аккумулятора в смарт-кольце Samsung Galaxy Ring без разрушения устройства невозможна. К такому выводу пришли специалисты iFixit.

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Специалисты iFixit и Lumafield с помощью компьютерной томографии изучили Galaxy Ring изнутри, создав трехмерное изображение кольца. Затем эксперты «разобрали» кольцо, расплавив пластиковое покрытие и сняв корпус зубочисткой. Батарея и индуктивная катушка подключаются к плате с помощью коннектора. Зачем Samsung использует такой метод, если устройство все равно не предназначено для разборки, неизвестно, но это так или иначе ведет к подорожанию производства.

Таким образом, если владельцу кольца Galaxy Ring потребуется замена аккумулятора, придется покупать новое устройство, то есть гаджет рассчитан не более чем на два года службы. При этом первые пользователи аксессуара уже пожаловались, что спустя месяц автономность кольца снизилась вдвое.

Согласно официальной документации Samsung, кольцо 11-го размера имеет аккумулятор емкостью 19,5 мАч, что обеспечивает примерно 0,072 Вт*ч при номинальном напряжении 3,7 В.

Также при разборке внутри кольца обнаружили светодиоды, измеряющие уровень кислорода в крови, и микроэлектромеханические системы, отслеживающие движение.

Samsung представила Galaxy Ring в июле этого года. Гаджет стоимостью $400 совместим с любыми смартфонами на Android, но некоторые функции доступны только на смартфонах Samsung, такие как «Найти мое кольцо», «Советы по здоровью» и Energy Score.