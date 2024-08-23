Ученые рассказали, как Луна удлинила земные сутки

Сотни миллионов лет назад земные сутки составляли 22 часа, поскольку Луна была примерно на 20 тысяч километров ближе к планете. Сейчас спутник находится на расстоянии в 385 тысяч километров от Земли. Такое отдаление спровоцировало ряд изменений и на самой планете. Об этом сообщает журнал PNAS.

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В процессе отдаления от Земли Луна забирает часть кинетической энергии планеты, что, в том числе замедляет скорость ее вращения, приводя к увеличению суток.

В связи с этим на Землю обрушилось большое количество солнечной энергии, что изменило климат, а также изменило в лучшую сторону содержание кислорода в атмосфере. Это, в свою очередь, спровоцировало мощный скачок в развитии жизни на Земле и ее разнообразия. Это явление называют кембрийским взрывом, и случился он примерно 500 миллионов лет назад.

Прийти к таким выводам исследователям помогли слои осадочных пород со дна океанов в зоне приливов и отливов. Анализ образцов возрастом от 200 до 700 миллионов лет позволил узнать, как менялась сила приливов с течением времени силы приливов, что напрямую зависит от близости Луны, пишет PNAS.

Над Москвой 19 августа взошла «осетровая Луна». Доктор физико-математических наук Сергей Богачев сообщил, что Луна в ночь на 20 августа визуально больше своего обычного размера на 10–15 процентов.

В ночь на 19 августа россияне также запечатлели на фото суперлуние. На опубликованных ими кадрах можно наблюдать «кровавую Луну» на фоне ночного неба. Кроме того, эксперт уточнил, что сама Луна не меняет цвет — это оптический эффект. Цвет Луны зависит от атмосферы. Например, из-за сильной влажности Луна может быть багрово-красного цвета, добавил Богачев.