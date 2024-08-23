Ученые выяснили, от чего зависит частота будущих наводнений

Американские ученые разработали новую глобальную модель наводнений до 2100 года в соответствии с разными климатическими сценариями. Оказалось, что частота будущих стихийных бедствий зависит от выполнения мер по снижению выбросов углекислого газа: так, при соблюдении всех обязательств средний уровень опасности наводнений повысится на 9%, а при их невыполнении — на 49%.

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Ожидается, что наводнения усилятся и участятся в районе береговых линий Юго-Восточной Азии и на островах Тихого океана. Исследование опубликовано в журнале Water Resources Research.

Последние несколько десятилетий быстро развиваются методы глобального картографирования наводнений. Недавно разработанные модели стихийных бедствий оценивают численность населения, подверженного им, потенциальную стоимость потерянных активов и долгосрочные последствия климатических и социально-экономических изменений. Однако большинство из них учитывают не все наводнения и не с высокой точностью, из-за чего по моделям невозможно спрогнозировать увеличение или уменьшение частоты стихийных бедствий в будущем.

Американские ученые решили выяснить, как на частоту наводнений повлияют меры по снижению выбросов углекислого газа, которые были предложены на 27 Конференции ООН по вопросам изменения климата. Для этого исследователи проанализировали наиболее полную картографическую базу наводнений и представили собственную модель стихийных бедствий до 2100 года в соответствии с разными климатическими сценариями. Так, в наилучшем сценарии снижения выбросов, при котором будут выполнены все глобальные обязательства стран, средний уровень опасности наводнений с 2020 по 2100 годы повысится на 9%. При более пессимистичных сценариях к концу столетия количество наводнений может увеличиться на 49%.

В ближайшие несколько десятилетий увеличение риска наводнений меньше: ожидается, что с 2020 по 2050 годы в сценарии с низким уровнем выбросов опасность стихийных бедствий вырастет на 7%, а в сценарии с высоким уровнем выбросов — на 15%.

«Важно отметить, что эти среднемировые показатели на самом деле имеют значительные географические различия. В некоторых местах риск наводнений снизится, в то время как в других местах рост будет во много раз больше, чем в среднем по миру даже при сценарии снижения выбросов», — отметил Оливер Винг, автор исследования из Бристольского университета, США.

По словам ученых, в будущем наводнения в прибрежных районах останутся наибольшей проблемой независимо от соблюдения глобальных норм выбросов углекислого газа. Даже при сценарии с низким уровнем выбросов ожидается, что к 2100 году уровень затопления прибрежных регионов увеличится почти вдвое. Авторы объясняют это запаздывающим повышением уровня океана в ответ на глобальное потепление. Особенно зависимы от климатических изменений наводнения, вызванные дождями: при наилучшем сценарии к 2100 году их число увеличится на 6%, а при наихудшем — на 44%. По прогнозам, наводнения станут чаще в районе береговых линий, в тропических регионах Африки и Азии, а также в засушливой зоне Северной Африки. Наибольшие по площади наводнения стоит ожидать на побережьях северных частей Атлантического и Индийского океанов, а также в Юго-Восточной Азии и на островах Тихого океана.

Исследование показало, что частота будущих наводнений зависит от сокращения выбросов парниковых газов. Авторы надеются, что новая модель стихийных бедствий поможет странам разработать дополнительные меры по защите критически важной инфраструктуры от будущих наводнений, помощи гражданам и соблюдению норм по сокращению выбросов.