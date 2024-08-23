Названы особенности флагманских Infinix ZERO 40

В сети появились подробности о предстоящих флагманах серии Infinix ZERO 40, которые компания планирует представить в России во II половине сентября.

© Ferra.ru

Согласно утечкам, модельный ряд будет включать как версии с 5G-, так и с 4G-процессорами. Также ожидается, что Infinix выпустит свой первый складной смартфон с гибким экраном.

Одной из ключевых особенностей новых смартфонов станет возможность записи видео в формате 4K при 60 кадрах в секунду как на основную, так и на фронтальную камеры.

Версия с 5G получит дополнительный 50-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль и поддержку одновременного использования оптической и электронной стабилизации при записи видео в формате FullHD при 60 кадрах в секунду.

Кроме того, в смартфонах будет реализована функция быстрого подключения к камерам GoPro с возможностью вывода трансляции на экран устройства.