Названа дата презентации сверхтонкого Samsung Z Fold 6 Slim

Samsung планирует представить новый сверхтонкий складной смартфон Galaxy Z Fold 6 Slim 25 сентября 2024 года, согласно сообщениям южнокорейского издания The Chosun Daily.

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Ожидается, что это будет самый тонкий складной смартфон компании, с толщиной чуть более 10 мм, что значительно меньше стандартной модели Galaxy Z Fold 6 — ее толщина 12.1 мм.

Z Fold 6 Slim, по слухам, будет оснащен внешним дисплеем на 6.5 дюймов и внутренним на 8 дюймов, что превышает размеры экранов стандартной модели (6.3 дюйма и 7.6 дюйма соответственно).

Устройство будет доступно в черном цвете и предположительно будет стоить около $2100.

Однако стоит отметить, что для достижения такой тонкости Samsung, возможно, уберет слой дигитайзера, что сделает Galaxy Z Fold 6 Slim несовместимым со стилусом S Pen.

Также сообщается, что новинка будет иметь камеры, аналогичные стандартной версии, включая фронтальную камеру на 10 Мп и ультраширокую камеру на 12 Мп, но с улучшенной камерой под дисплеем на 5 Мп.