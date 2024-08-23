100-кратный зум Google Pixel 9 Pro оказался лучше, чем у Samsung Galaxy S24 Ultra

На фоне выхода нового флагмана Google Pixel 9 Pro и функции Zoom Enhance, возникло любопытное сравнение новинки с Samsung Galaxy S24 Ultra.

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Несмотря на то, что Samsung уже давно лидирует в вопросах цифрового зума, начав с функции 100x Space Zoom в Galaxy S20 Ultra, новое поколение от Google поставило под сомнение лидерство корейского гиганта.

В начале тестирования 100-кратного зума Pixel 9 Pro оказался слабее Galaxy S24 Ultra по детализации на 5x и 30x увеличении.

© Wccftech

© Wccftech

© Wccftech

Но ситуация кардинально изменилась при использовании функции Zoom Enhance. Благодаря ИИ Pixel 9 Pro смог «подтянуть» качество снимка на 100-кратном зуме, что привело к гораздо более качественному изображению по сравнению с результатом Samsung.

Несмотря на то, что возможность улучшения изображения с помощью ИИ вызывает вопросы о том, является ли такое фото по-настоящему сделанным с камеры смартфона, многие соглашаются, что Google сделала значительный шаг вперед в этом направлении.