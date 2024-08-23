На Pixel 9 нельзя установить популярные бенчмарки из Google Play Store

Google начала продажи Pixel 9, и в Сети уже появились первые обзоры от различных изданий с блогерами.

© Ferra.ru

Однако также стало известно, что пользователи, пытающиеся установить популярные приложения для бенчмарка, такие как Geekbench, PCMark и 3DMark, сталкиваются с проблемами при их загрузке из Google Play Store.

Это может быть связано с тем, что Google намеренно блокирует доступ к этим приложениям, чтобы предотвратить распространение информации, которая может негативно отразиться на восприятии производительности процессора Tensor G4.

© Wccftech

© Wccftech

Также были сообщения, что даже попытка загрузить приложения через альтернативные методы, такие как sideloading, не решает проблему.

В прошлом Google уже прибегала к подобным мерам, блокируя запуск бенчмаркинговых приложений до официального релиза устройств. Однако сейчас эта проблема стала еще более серьезной, так как даже обходные пути оказались заблокированными.