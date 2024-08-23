На Pixel 9 нельзя установить популярные бенчмарки из Google Play Store

На Pixel 9 нельзя установить бенчмарки Geekbench, PCMark или 3DMark из магазина Google Play Store
Google начала продажи Pixel 9, и в Сети уже появились первые обзоры от различных изданий с блогерами.
Однако также стало известно, что пользователи, пытающиеся установить популярные приложения для бенчмарка, такие как Geekbench, PCMark и 3DMark, сталкиваются с проблемами при их загрузке из Google Play Store.
Это может быть связано с тем, что Google намеренно блокирует доступ к этим приложениям, чтобы предотвратить распространение информации, которая может негативно отразиться на восприятии производительности процессора Tensor G4.
Также были сообщения, что даже попытка загрузить приложения через альтернативные методы, такие как sideloading, не решает проблему.
В прошлом Google уже прибегала к подобным мерам, блокируя запуск бенчмаркинговых приложений до официального релиза устройств. Однако сейчас эта проблема стала еще более серьезной, так как даже обходные пути оказались заблокированными.