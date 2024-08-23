Apple надолго отложила выпуск складных гаджетов

Корпорация Apple отложила выпуск первых ноутбуков и планшетов с гибким экраном. Об этом в своем X сообщил авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко.

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По словам специалиста, из-за технических проблем американская компания надолго отложила производство складных устройств. Это Мин-Чи Ко выяснил на основе инсайдов и анализа цепочки поставок корпорации Тима Кука.

Автор отметил, что прототип устройств готов, но старт массового производства перенесли на конец 2027 или 2028 года. В мае Мин-Чи Ко рассказывал, что первый складной компьютер от Apple появится в 2026 году.

Также специалист отметил, что некоторые участники рынка уверены в выпуске первого складного iPad в 2025 году. Однако Ко полагает, что в Apple не видят в этом особого смысла — это подтверждает анализ цепочки поставок компонентов. При этом проект MacBook с гибким дисплеем согласован: девайс должен получить 18,8-дюймовый экран.

В июле инсайдер Мин-Чи Ко заявил, что корпорация Apple запланировала выпуск беспроводных наушников, оснащенных камерой, на 2026 год. Инфракрасная камера в наушниках будет необходима для интеграции гарнитуры со шлемом дополненной и виртуальной реальности Vision Pro.