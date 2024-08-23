В Beats Studio Pro появилась возможность делиться музыкой с другими наушниками

Apple представила обновление прошивки для наушников Beats Studio Pro, которое теперь позволяет «обмениваться аудиопотоком» между несколькими людьми.

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Эта функция, которая ранее была эксклюзивной для AirPods и работала на чипах серии H, позволяет пользователям делиться одним аудиопотоком на несколько пар наушников. Beats Studio Pro, в которых используется собственный процессор Beats, а не чип H-серии, традиционно были более совместимы с устройствами Android. Однако с новым обновлением прошивки Beats Studio Pro теперь поддерживает те же возможности обмена звуком, что и AirPods.

Чтобы воспользоваться новой функцией, пользователям необходимо обновить прошивку до версии 2C301. После установки опция «Share Audio» станет доступна на аудиопанели AirPlay. Обновление прошивки загружается и устанавливается автоматически, но вы можете проверить текущую версию прошивки, перейдя в раздел «Настройки» ⇾ Bluetooth и выбрав кнопку «Информация» рядом с Beats Studio Pro.