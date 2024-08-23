Новый смартфон Google признан вторым лучшим камерофоном в мире

Специалисты DxOMark протестировали новый флагманский смартфон Google Pixel 9 Pro XL, который занял второе место в рейтинге компании, набрав 158 баллов.

Лидером рейтинга DxOMark остается флагманский смартфон Huawei Pura 70 Ultra, которому присудили 163 балла. Кроме того, второе место вместе с Pixel 9 Pro XL делит Honor Magic6 Pro, у которого тоже по итогу тестирования набралось 158 баллов.

Эксперты похвалили новинку от Google за хорошую экспозицию и защиту от бликов в большинстве условий съемки, нейтральный баланс белого и приятные цвета, быструю автофокусировку, хорошее соотношение текстуры и шума при ярком освещении, хорошую детализацию при ярком освещении и в помещении, при зумировании и макросъемке, а также за стабилизацию видео.

Кроме того, видеосъемка у Pixel 9 Pro XL оказалась лучше, чем у Huawei Pura 70 Ultra, но все равно уступает iPhone 15 Pro Max.

К минусам Pixel 9 Pro XL отнесли нестабильный динамический диапазон и незначительное изменение экспозиции в видео, недоэкспонирование, немного неточную цветопередачу и шум при недостаточном освещении, артефакты в режиме боке и разницу в резкости видео во время ходьбы, особенно в помещении или при слабом освещении.