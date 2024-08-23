Ученые нашли способ устранить «катастрофическое забывание» у нейросетей

Ученые из Университета Альберты разработали метод, позволяющий нейросетям сохранять способность к обучению при продолжительном использовании. В своем исследовании, опубликованном в журнале Nature, учёные выявили проблему «катастрофического забывания», когда искусственный интеллект теряет способность выполнять ранее освоенные задачи при обучении на новых данных.

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Для решения этой проблемы команда предложила метод повторной инициализации весов между сеансами обучения, что сохраняет пластичность системы и позволяет ей продолжать обучение.

Новое открытие позволит улучшить работу нейросетей, таких как крупные языковые модели (LLM), обеспечивая их дальнейшее развитие и точность. Сохранение способности к обучению делает ИИ более гибкими и адаптируемым, открывая путь к их более широкому использованию в различных областях.