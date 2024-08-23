Новая технология улучшит обнаружение объектов на изображениях

Команда ученых создала технологию компьютерного зрения BiRefNet, способную выполнять высокоточную дихотомическую сегментацию изображений, обнаружение объектов и скрытых элементов в одном процессе. Эта разработка позволяет выявлять мельчайшие детали с высокой точностью.

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BiRefNet, основанная на двустороннем референсном модуле, уже нашла применение в таких компаниях, как Samsung, Adobe и Disney. Система значительно превосходит существующие аналоги в точности обработки изображений, что делает её идеальной для задач, требующих максимальной детализации, таких как обнаружение трещин в стенах или сегментация портретов.

Разработчики планируют улучшить архитектуру BiRefNet, чтобы сделать её более легкой и быстрой для работы на мобильных устройствах. В перспективе BiRefNet станет лучшим open-source решением для задач сегментации, доступным для всех.