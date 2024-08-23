Microsoft удалит из Windows полезный раздел, существовавший с 1985 года

Microsoft удалит из Windows 11 «Панель управления», оставив для настройки системы приложение «Параметры». Об этом сообщает портал Neowin.

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Впервые о замене панели управления заговорили в 2011 году, когда в Windows 8 появилось приложение «Параметры ПК», созданное для сенсорных устройств. Тем не менее все это время «Панель управления» продолжала существовать параллельно с «Параметрами».

Теперь журналисты обнаружили на новой странице поддержки информацию о том, что Microsoft находится в процессе полноценного перехода от «Панели управления» к разделу «Параметры».

«Мы находимся в процессе отказа от поддержки «Панели управления» в пользу приложения «Параметры», которое предлагает более современный и оптимизированный интерфейс. Хоть «Панель управления» все еще существует из соображений совместимости и для предоставления доступа к некоторым настройкам, которые еще не были перенесены, мы рекомендуем вам по возможности использовать "Параметры"», — говорится в сообщении разработчиков.

Панель управления впервые появилась в 1985 году с выходом Windows 1.0. Когда именно этот раздел пропадет из Windows, не сообщается.