Обнаружены причины аномального потепления 400 тысяч лет назад

Международная группа ученых Национального тайваньского университета (NTU) обнаружила причины древнего аномального потепления, произошедшего около 400 000 лет назад, когда уровень моря был на 10 метров выше, а ледниковый покров в Северном полушарии был значительно меньше. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communication.

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Период потепления, известный как парадокс MIS 11c, пришелся на слабую солнечную радиацию и низкий уровень парниковых газов, что делает его происхождение загадочным для палеоклиматологов.

Исследователи проанализировали данные спелеотем (хемогенные отложения в пещерах) из средиземноморских пещер и палеоклиматические записи из Северной Атлантики, чтобы изучить причины экстремального потепления 400 000 лет назад. Геологические записи удалось датировать с помощью уран-ториевого метода, разработанного в лаборатории HISPEC NTU.Ключом к решению парадокса MIS 11c стала реакция ледяных щитов, океанов и атмосферы на изменения солнечного излучения. Сравнивая данные о солнечной радиации, изменениях уровня моря и климатических записях, ученые раскрыли механизм потепления.

Около 426 000 лет назад повышенная летняя солнечная радиация в Северном полушарии вызвала значительное потепление в средних и низких широтах Атлантики. По мере того как океан становился теплее, наклон Земли увеличивался, что приводило к жарким летам и сохранению теплой воды в течение тысяч лет. Этот длительный перенос тепла в высокие широты через океанические течения способствовал необычному таянию шельфовых ледников, что и стало причиной самого жаркого периода за последний миллион лет.

Как и в современную эпоху, этот период не отличался особенно сильным солнечным излучением, но это демонстрирует, что длительное потепление океана может привести к значительному разрушению ледников и повышению уровня моря без экстремальных атмосферных температур или высоких концентраций парниковых газов.