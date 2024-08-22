Китайские ученые научились добывать воду из лунного грунта

Группа ученых из Китая нашла способ добывать воду из образцов лунного грунта. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местное агентство «Синьхуа».

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Как сообщает источник, исследования проводились на образцах лунного грунта, который был доставлен на Землю в 2020 году с помощью зонда «Чанъэ-5». В изучении образцов приняли участия сотрудники Института материаловедения и инжиниринга Нинбо Китайской академии наук, а также Института физики Китайской академии наук и другие научные учреждения. Согласно полученным результатам, лунный грунт содержит в себе большие запасы водорода, которые вступают в химическую реакцию с оксидом железа при нагревании. В результате реакции получается железо и большое количество воды.

«Когда температура поднимается выше 1000 градусов Цельсия, лунный грунт начинает плавиться, а вода, образовавшаяся в результате реакции, начинает выделяться в форме пара», — сообщили исследователи.

Ученые рассчитывают, что полученные результаты помогут им в строительстве обитаемой лунной базы. В данный момент из 1 грамма лунного грунта удалось получить 51-76 миллиграммов воды.

Ранее ученые обнаружили новый тип ядра антиматерии.