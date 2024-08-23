Ученые разгадали новые тайны цивилизации майя

Ученые из Института изменений в антропологии и истории Мексики (INAH) на раскопках в археологической зоне Коба сделали новое открытие. Руины города Коба находятся в восточной части Мексики, на полуострове Юкатан.

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Расположенная недалеко от популярной Нохоч Мул, одной из самых высоких пирамид на полуострове Юкатан, стела имеет длину более 11 метров и содержит 123 вырезанных иероглифа. Согласно предварительному анализу INAH, иероглифы, по-видимому, описывают основание поселения майя Кех Виц Нал (Оленья гора) 12 мая 569 г. н. э.

В надписях также упоминается имя ранее неизвестного исследователям правителя К’авиил Чак Чеен, что заполняет пробел в знаниях археологов о династической последовательности Коба.

Коба — древний город майя в Кинтана-Роо, в котором находится множество гравированных и скульптурных стел, документирующих церемониальную жизнь и важные события позднего классического периода (600–900 гг. н. э.) цивилизации майя.

По словам ученых, недавно обнаруженная стела проливает больше света на мировоззрение и ритуальные практики древних майя. Например, она подтвердила, что многие правители региона приняли имя бога К’авиила, полагая, что оно наделяет их атрибутами божества-защитника, которое майя связывали с метеорологическими явлениями и обильными урожаями.

Чтобы восстановить и защитить артефакт, который был найден покрытым солью, сорняками и землей, археологи ввели в него известковый раствор, чтобы укрепить внутреннюю часть стелы, в которой образовались внешние отверстия из-за застоя воды, скапливающейся на ней во время дождливых сезонов. Исследователи также провели высокоточную регистрацию иероглифов для создания трехмерных моделей артефакта, которые помогут в дальнейших исследованиях исчезнувшей цивилизации.