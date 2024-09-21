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Как заблокировать и разблокировать клавиши Fn на ноутбуке

Клавиши Fn на ноутбуках выполняют роль своего рода скрытых модификаторов, которые придают клавишам F1-F12 дополнительные функции. Если вы постоянно пользуетесь этим рядом клавиатуры, портал makeuseof.com рассказал, как можно заблокировать клавишу Fn на Windows.

Как заблокировать и разблокировать клавиши Fn на ноутбуке
© Unsplash

При помощи клавиатуры

На некоторых клавиатурах клавиша Esc также может блокировать нажатия Fn: в этом случае на Esc будет напечатан маленький значок замка. Чтобы заблокировать Fn на такой клавиатуре, нажмите Esc и Fn одновременно. Повторное нажатие разблокирует клавишу.

При помощи BIOS

  • Перезагрузите ноутбук и перейдите в Bios.
  • Найдите меню Troubleshoot — Advanced Options.
  • Нажмите UEFI Firmware Settings. Кликните Restart на следующем экране.
  • В меню BIOS откройте панель System Configuration и выберите опцию Action Key Mode.
  • Отключите Ackion Key Mode.
  • Нажмите F10, чтобы сохранить настройки, и подтвердите изменения.

При помощи центра мобильности Windows

  • Откройте «Центр мобильности» через поисковую строку в меню «Пуск».
  • Найдите секцию, отвечающую за клавиши Fn.
  • Чтобы заблокировать клавишу, нажмите на выпадающий список и выберите соответствующую опцию.
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