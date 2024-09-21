Как заблокировать и разблокировать клавиши Fn на ноутбуке
Клавиши Fn на ноутбуках выполняют роль своего рода скрытых модификаторов, которые придают клавишам F1-F12 дополнительные функции. Если вы постоянно пользуетесь этим рядом клавиатуры, портал makeuseof.com рассказал, как можно заблокировать клавишу Fn на Windows.
При помощи клавиатуры
На некоторых клавиатурах клавиша Esc также может блокировать нажатия Fn: в этом случае на Esc будет напечатан маленький значок замка. Чтобы заблокировать Fn на такой клавиатуре, нажмите Esc и Fn одновременно. Повторное нажатие разблокирует клавишу.
При помощи BIOS
- Перезагрузите ноутбук и перейдите в Bios.
- Найдите меню Troubleshoot — Advanced Options.
- Нажмите UEFI Firmware Settings. Кликните Restart на следующем экране.
- В меню BIOS откройте панель System Configuration и выберите опцию Action Key Mode.
- Отключите Ackion Key Mode.
- Нажмите F10, чтобы сохранить настройки, и подтвердите изменения.
При помощи центра мобильности Windows
- Откройте «Центр мобильности» через поисковую строку в меню «Пуск».
- Найдите секцию, отвечающую за клавиши Fn.
- Чтобы заблокировать клавишу, нажмите на выпадающий список и выберите соответствующую опцию.