Как заблокировать и разблокировать клавиши Fn на ноутбуке

Клавиши Fn на ноутбуках выполняют роль своего рода скрытых модификаторов, которые придают клавишам F1-F12 дополнительные функции. Если вы постоянно пользуетесь этим рядом клавиатуры, портал makeuseof.com рассказал, как можно заблокировать клавишу Fn на Windows.

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При помощи клавиатуры

На некоторых клавиатурах клавиша Esc также может блокировать нажатия Fn: в этом случае на Esc будет напечатан маленький значок замка. Чтобы заблокировать Fn на такой клавиатуре, нажмите Esc и Fn одновременно. Повторное нажатие разблокирует клавишу.

При помощи BIOS

Перезагрузите ноутбук и перейдите в Bios.

Найдите меню Troubleshoot — Advanced Options.

Нажмите UEFI Firmware Settings. Кликните Restart на следующем экране.

В меню BIOS откройте панель System Configuration и выберите опцию Action Key Mode.

Отключите Ackion Key Mode.

Нажмите F10, чтобы сохранить настройки, и подтвердите изменения.

При помощи центра мобильности Windows