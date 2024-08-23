Доцент МГУ оценил вероятность апокалипсиса в 2026 году

Доцент МГУ оценил вероятность скорого апокалипсиса из-за перенаселения Земли
Согласно расчетам австрийского математика Хайнца фон Фёрстера, 13 ноября 2026 года случится апокалипсис.
По его мнению, количество людей на нашей планете достигнет своего математического максимума, из-за чего им будет сложно добыть пропитание, что должно привести к критической нехватке ресурсов и концу света.
Доцент экономического факультета МГУ Денис Андреюк полагает, что апокалипсис, предсказанный Фёрстером, действительно может произойти, но по другой причине. Например, он может возникнуть из-за войны между США и Китаем.
«США и Китай — это примерно половина мирового ВВП. Если они между собой начнут воевать, они вовлекут в этот процесс почти весь мир. И такую войну, конечно, можно будет воспринять как апокалипсис», – объяснил Андреюк «Газете.Ru».
После этого возможен откат цивилизации, подобно катастрофе бронзового века и падению Римской империи. Человечество может потерять технологии, связанные с электричеством.
«Выработка электричества - это весьма высокотехнологичный процесс. Одной крестьянской семьей электростанцию не построить, племенем из 100 человек тоже. Если сейчас собрать обычных людей и попросить их без поиска в интернете восстановить подстанцию, которая сгорела, не смогут они ее восстановить», - сообщил доцент МГУ.