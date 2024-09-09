Юбилей «Кассини-Гюйгенс»: что мы узнали о Сатурне за 20 лет

На 2025 год пришлась примечательная дата для астрономов. А именно, 20-летний юбилей миссии «Кассини-Гюйгенс», раскрывшей много новой информации о Сатурне и его спутниках. Журнал Smithsonian рассказал о самых примечательных открытиях, сделанных этим аппаратом.

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Титан

14 января 2005 года зонд «Гюйгенс» приземлился на поверхность Титана, и раскрыл множество поразительных сходств спутника Сатурна с Землей. При крайне низких температурах атмосферное давление на Титане в два раза выше, чем на Земле. И хотя атмосфера состоит преимущественно из азота, в ней также есть и метан.

По сути, Титан — единственный спутник с плотной атмосферой в Солнечной системе, и, по совместительству, единственная планета кроме Земли, где можно найти стоячие водоемы, реки, озера и моря. Помимо этого, на Титане также существует уникальный метановый цикл, повторяющий гидрологический цикл Земли.

Энцелад

Энцелад, еще один из спутников Сатурна, тоже представляет научный интерес, хотя поначалу специалисты думали совсем иначе. По плану они хотели просто провести аппарат по орбите и ограничиться парой фотографий. Что интересного может быть на крошечном ледяном шаре? Но первое впечатление оказалось обманчивым.

Астрономы обнаружили на южном полюсе Энцелада активные криовулканические облака. А это свидетельствовало о том, что под поверхностью планеты скрывается огромный океан с гидротермальными источниками. Причем эти источники вполне могут обеспечивать микроорганизмы пищей, как и в глубинах океанов Земли. Для контекста, гидротермальные источники нашей планеты считаются потенциальными предтечами жизни на планете. Теплолюбивые микробы — одни из самых примитивных организмов, живущих на Земле, и под толщей воды они могли спастись от метеоритов и смертельной радиации.

Кольца Сатурна

Знаменитые кольца Сатурна тоже были важным предметом повестки, и аппарат Cassini смог добыть много новой информации о них. Например, благодаря ему мы знаем, что кольца состоят из разных материалов: от микроскопических частичек пыли до объектов размером с дом или гору. Помимо этого, сами по себе кольца крайне хаотичны, хотя со стороны выглядят величественными и статичными.

Раньше ученые долго спорили о возрасте колец Сатурна. Cassini расставил все точки в этой дискуссии: на самом деле, кольца сравнительно молодые, не старше 400 млн лет. Для сравнения, возраст самого Сатурна оценивается в 4.5 млрд лет.