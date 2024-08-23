Раскрыты детали охоты древних людей на мамонтов

Археологи из Калифорнийского университета США раскрыли методику охоты первобытных людей на мамонтов. Исследование показало, что они не метали копья в гигантских животных, а вставляли орудия в землю, сообщает Общественное телевидение России.

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Ученые воссоздали исторические наконечники в соответствии с археологическими находками и провели серию экспериментов. Результаты показали, что даже мощный бросок копья не причинил бы мамонту никакого вреда.

Исследователи предположили, что древние охотники упирали копья в землю наконечником вверх. Острие впивалось в тело атакующего мамонта и наносило ему тяжелые травмы. Похожую тактику применяли для добычи других крупных животных, таких как медведи и кабаны.

Другое исследование показало, что причиной гибели последних мамонтов стала загадочная катастрофа. Считалось, что небольшая популяция животных на острове Врангеля вымерла из-за близкородственного скрещивания, но генетический анализ опроверг эту теорию – в геноме мамонтов не выявили опасных мутаций.