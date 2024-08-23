Топ-7 бесплатных нейросетей для рисования

Искусственный интеллект уже создает качественные изображения в любом стиле и с высокой степенью реалистичности — порой их не отличить от фотографий. Вряд ли в ближайшее время ИИ полностью заменит фотографов, художников и дизайнеров, однако нейросети — доступный и эффективный рабочий инструмент для поиска новых идей или создания разнообразных картинок.

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Какие бесплатные нейросети лучше всего подходят для генерации изображений — в материале «Газеты.Ru».

Как работают нейросети для рисования

Нейросеть генерирует картинки по текстовому запросу на основе изображений, опубликованных в интернете в открытом доступе.

Чтобы научить искусственный интеллект рисовать, программисты показывают ему множество изображений, чтобы нейросеть усвоила разные стили. Затем ее обучают повторять рисунки и самостоятельно создавать их.

Для генерации изображения в нейросети пользователю нужно ввести текстовый запрос, например: «Майкл Джексон в леопардовой шубе в Санкт-Петербурге с шавермой в руках». Нейросеть получает запрос и просматривает фото предметов, а затем соединяет их неочевидным образом, рисуя уникальное изображение на основе знакомой ей информации.

Часто работы искусственного интеллекта поражают загадочностью — ведь он мыслит не так, как человек.

Качество и детализация изображения зависят от вводных данных — промпта , составленного пользователем. Не каждый сможет с первого раза получить ту картинку, которая ему нужна. Чтобы сделать удачный промпт, нужны опыт и некоторые знания. Пользователи нейросетей часто обмениваются примерами своих работ и запросами к ним в тематических чатах. Это помогает быстрее освоить правила написания промптов, что очень полезно для новичков.

Одна из самых популярных нейросетей для рисования — Midjourney. Последняя версия сервиса позволяет создавать фотореалистичные картинки, арты, логотипы, аниме и много чего еще. Нейросеть можно попросить передать определенный спектр эмоций — и, скорее всего, она справится.

Проблемы с прорисовкой конечностей, как это было на этапе становления Midjourney, ушли.

Нейросеть генерирует четыре варианта: у каждого можно увеличить разрешение, чтобы получить картинку более высокого качества, или выбрать один из них и попросить переделать с другими вводными.

Огромное количество картинок, которые попадаются вам на глаза ежедневно, сделаны в этой нейросети. Но бесплатное использование Midjourney ограничено одной генерацией в сутки. Если вы планируете регулярно задействовать эту нейросеть в создании иллюстраций, придется оформить платный доступ. Тариф зависит от количества изображений, которое вы собираетесь ежедневно генерировать.

Кроме платных сервисов есть бесплатные нейросети. Российским пользователям доступны несколько иностранных и отечественных разработок.

Kandinsky

Kandinsky — сайт и бот в Telegram от Сбера. Может генерировать изображения и видео по описанию, смешивать картинки, переносить стиль на изображение, делать вариации картинки, создавать стикеры. Хорошо понимает русскоязычные команды. Телеграм-ботом Kandinsky удобно пользоваться на смартфоне.

Последняя версия нейросети Kandinsky по уровню генерации и стилистике приближается к Midjourney.

Kandinsky создает картинки с разрешением 1024×1024. Если какая-то деталь готового изображения не понравилась, можно выделить ее и попросить переделать без ущерба основной композиции.

Шедеврум

Шедеврум — нейросеть и соцсеть в одном флаконе от «Яндекса». Работает в мобильном приложении, генерирует изображения и короткие видео по запросам, в том числе на русском языке.

Для генерации картинки нужно ввести краткое описание, и через минуту будут готовы четыре варианта изображения.

Получить хорошие результаты скорее всего удастся только с помощью уточнений. Нейросеть детализирует картинку по запросам и увеличивает итоговое разрешение до 1024×1024.

На данный момент по фотореалистичности Шедеврум уступает Midjourney, но в других стилях арты получаются качественными.

Результат нужно опубликовать, после чего его можно будет сохранить в память устройства. Загружать готовые файлы без открытой публикации не получится. Но свой пост можно будет удалить.

В сервисе есть лента с публикациями других пользователей. Можно ставить изображениям лайки и делиться картинками в других соцсетях и мессенджерах. Популярные работы попадают в самые интересные подборки, а наиболее активных авторов отмечают специальной галочкой.

Lexica

Lexica позволяет создавать 100 изображений в неделю бесплатно. Если нужно больше — придется заплатить от $8. По одному запросу нейросеть генерирует четыре варианта, которые списываются из лимита.

Для работы в Lexica нужен аккаунт в Google. Чтобы создать картинку, необходимо ввести промпт в поисковую строку и нажать на кнопку «Генерировать».

Интерфейс нейросети понятен даже начинающим, но запросы она принимает только на английском языке.

Сервис позволяет выбрать разрешение сторон, а также прописать то, чего на картинке быть не должно.

Чтобы научиться составлять промпты, нужно зайти в медиатеку сгенерированных изображений от Lexica и изучить текстовые запросы других пользователей. Сама нейросеть тоже может предложить подсказки к запросу.

Runway ML

Runway ML — не только нейросеть, но и набор инструментов для редактирования фото и видео. Сервис можно адаптировать под себя.

Чтобы начать работу, нужно составить запрос на английском языке. Текстовые промты можно дополнять картинками-референсами (образцами).

Runway также способна анимировать картинку, но на дополнительные «примочки» расходуется лимит бесплатных изображений, а их всего 25.

В бесплатном режиме доступно разрешение 768×768 пикселей. Файлы более высокого качества разблокируются в платной подписке стоимостью от $15 в месяц.

Craiyon

Craiyon — нейросеть, которая выдает сразу девять вариантов картинки по одному запросу. Она сама предлагает идеи, как переформулировать промпт, разнообразить сюжет и т. д. Понимает только английский язык.

Эта нейросеть подойдет для создания несложных артов, которые не требуют детализации. Готовые изображения нельзя отредактировать, нужно писать новый запрос.

Бесплатно можно сгенерировать картинки за пару минут, а платные тарифы позволяют делать это за 45 и 15 секунд. Можно подключить платную подписку от $6 в месяц, и тогда сервис не будет ставить водяные знаки на изображения.

Krea

Krea — два в одном: нейросеть и фоторедактор. Особенность сервиса — генерация в режиме реального времени, то есть прямо в то время, пока пишется запрос.

Текстовый запрос (на английском) можно дополнить референсным изображением, поделиться с нейросетью фото с камеры или снимком экрана в процессе формулирования промта.

Готовую картинку Krea поможет отредактировать: доработать детали, нарисовать что-то, добавить другое изображение.

Starryai

У нейросети Starryai есть сайт и приложения для iOS и Android. Язык общения — английский. Перед генерацией можно добавить картинку‑референс, выбрать стиль, указать уровень проработки и количество вариаций.

В Starryai, как в Шедевруме, есть элементы соцсети: можно посмотреть чужие работы и изучить эффективные запросы.

Бесплатно картинки генерируются только в формате 4:5. Генерация долгая — несколько минут. Ежедневно дается пять кредитов, которых хватает на 25 изображений без водяных знаков. За дополнительные кредиты готовую картинку можно пропустить через нейросеть повторно или увеличить разрешение изображения.

Бесплатные генерации можно заработать, но для этого нужно выполнять задания вроде просмотра рекламы.

Зачем нужны нейросети для рисования

Нейросети умеют рисовать картинки практически в любом стиле. Благодаря этому они упрощают работу представителям многих профессий — дизайнерам, маркетологам, специалистам по SMM, рекламе и PR.

Художники могут использовать алгоритмы нейросети, например, для формирования основы будущей иллюстрации. Искусственный интеллект может перебрать много вариантов изображений, которые не нарисуешь за пару часов.

Сгенерированные изображения можно использовать для оформления статей, публикаций в соцсетях и рекламных баннеров — и не думать об авторских правах и гонорарах.

Например, «Спортмастер» использует изображения, созданные нейросетью, для работы над баннерами для сайта, а бренд одежды Levi's демонстрирует новинки на сгенерированных моделях.

Конечно, работа нейросетей еще не совершенна: нужная картинка вряд ли получится с первого или даже со второго раза. И даже если удается достигнуть хорошего результата, изображение, созданное с помощью нейросети, не сможет заменить картину художника или работу дизайнера просто потому, что интеллект машины способен только копировать, но не создавать с нуля.

Этические проблемы использования нейросетей

Нейросети открывают возможности и для различных злоупотреблений: например, создания фейковых изображений и новостей, шантажа, мошенничества, в том числе фишинговых атак.

Методику создания изображения или видео с лицом и голосом реально существующего или существовавшего человека называют дипфейком. Иногда их используют в благих целях, применяя законные методы. Например, Сбер в конце 2020 года выпустил предновогоднюю рекламу, героем которой стал Жорж Милославский, персонаж известной комедии «Иван Васильевич меняет профессию». Его роль в фильме исполнил Леонид Куравлев. Образ Милославского в рекламе воссоздали с помощью технологий искусственного интеллекта.

Но ничто, кроме буквы закона, не может остановить людей от создания дипфейков без согласия прототипа. Так, дипфейки используют для фальшивых порнографических фото и видео и иного компромата, задевающего честь, достоинство и репутацию человека.

Но, пожалуй, самое опасное — использование сгенерированных фото и видео для мошенничества или похищения людей. Преступники могут, к примеру, показать ребенку на улице видео якобы с родителем, который дает ему ложные указания. То же самое можно проделать со взрослым человеком для выманивания у него денег. Например, в конце 2023 года в соцсетях появился мошеннический видеоролик, где якобы президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призывает инвестировать в новую платформу Илона Маска и заработать до $5000.

Мошенники также могут прислать любому человеку реалистичное видео со знакомым, который просит денежной помощи. В таких случаях ЦБ РФ рекомендует сначала связаться с тем, от чьего имени опубликовано обращение, и помогать только тогда, когда вы удостоверились, что это не фейк.

Число угроз, исходящих от злоумышленников, с использованием нейросетей, будет только расти. Но многие эксперты сходятся во мнении, что ограничение развития технологий — не лучший путь борьбы с мошенничеством и кибератаками. Люди должны учиться противостоять им.