Google начала тестировать в Android 15 функцию защиты смартфона от кражи

На проведённом весной мероприятии Google I/O вендор представил новый функционал для защиты смартфона от кражи. Новая технология называется Theft Detection Lock и позволяет блокировать устройство удалённо.

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Тестирование технологии проходит в Бразилии, поскольку в этой стране одни из самых высоких показателей краж смартфонов в мире. Theft Detection Lock автоматически заблокирует смартфон ещё до того, как злоумышленник получит к нему физический доступ.

Удалённо можно стереть все данные на устройстве, но для этого необходимо подтвердить личность на другом гаджете, привязанном к одной и той же учётной записи. Theft Detection Lock сработает, если вор долго продержит смартфон в оффлайн-режиме, также функция блокировки активируется в случае внезапных и непривычных движений устройства, необычной сетевой активности и долгого нахождения в неизвестной сети.