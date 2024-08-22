Итальянские ученые подтвердили подлинность Туринской плащаницы

На вопрос, является ли Туринская плащаница подлинной реликвией, появился положительный ответ после нового исследования ученых, ответивших на давнюю загадку: действительно ли ткань использовалась для обертывания тела Иисуса Христа после его распятия?

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На минувшей неделе исследователи из Итальянского института кристаллографии вновь дали повод возобновить дебаты 600-летней давности. Ученые использовали новейший метод определения возраста ткани - так называемое широкоугольное рассеяние рентгеновских лучей. Применившие этот метод исследователи завили, что обнаружены свежие доказательства того, что плащаница действительно относится ко времени жизни Иисуса Христа, пишет издание Daily Mail.

Известная как Святая Плащаница, она представляет собой кусок льна длиной 4,3 метра на 1,1 метра с тусклым коричневым отпечатком мужской фигуры ростом 5 футов 7 дюймов (чуть больше 170 см). Согласно Новому Завету, после того как Иисус был распят римлянами, его тело сняли с креста, обернули в льняной саван и поместили в гробницу.

Плащаница получила широкую известность в 1354 году во Франции. Сначала ее объявили подделкой, но позже католическая церковь признала плащаницу подлинной.

С 1578 года она хранится в королевской часовне собора Сан-Джованни Баттиста в Турине, Италия, где ее время от времени выставляют на всеобщее обозрение. Церковники утверждают, что отпечатки тела принадлежат именно Иисусу Христу. Хотя в разные годы были и другие исследования, которые доказывали, что плащаница является средневековой мистификацией и была изготовлена в Западной Европе.

И вот ученые из Итальянского института кристаллографии вновь получили небольшие образцы ткани туринской плащаницы и подвергли их широкоугольному рентгеновскому излучению. Это новейший метод, разработанный для изучения естественного старения целлюлозы в волокнах льна. Просвечивая образцы льна рентгеновскими лучами, исследователи выявили детали целлюлозного рисунка льна и благодаря этому назвали возраст материала. Ученые пришли к выводу, что плащанице действительно 2000 лет и она могла быть изготовлена примерно ко времени распятия Христа.

Исследование было проведено по заказу Уильяма Мичема, независимого американского археолога и члена совета директоров Ассоциации образования и исследований Туринской плащаницы.

Мичем заявил журналистам, что "с учетом вероятного ближневосточного происхождения ткани должны возникнуть новые сомнения в интерпретации плащаницы как поддельной реликвии, изготовленной в средневековой Европе". По его словам, возникают новые вопросы о том, что означает изображение на ткани.

"Возможность того, что эта ткань на самом деле является погребальным саваном Иисуса, подтверждается этими новыми доказательствами", - утверждает Мичем.

Исследования показали, что пятна на ткани действительно содержат различные компоненты крови, включая гемоглобин, альбумин и иммуноглобулин. В 2017 году группа ученых, также из Института кристаллографии, заявила, что обнаружила "наночастицы", которые указывают на то, что кровь принадлежала жертве пыток. По их словам, в крови было очень высокое содержание креатинина и ферритина, которые обычно обнаруживаются у пациентов, перенесших сильные травмы.

Доктор Эльвио Карлино, научный сотрудник Института кристаллографии в Бари, подтверждает, что крошечные частицы свидетельствуют о "великих страданиях" жертвы, которую заворачивали в эту ткань после смерти.