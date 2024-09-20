Какой ноутбук выбрать в 2024: обычный, ультрабук или игровой?
Думаете, какой ноутбук лучше купить? На рынке можно найти огромное множество вариантов на любой вкус, но, в целом, ноутбуки можно разделить на три обширные категории. Портал makeuseof.com рассказал, какая из них подойдет вам.
Обычный ноутбук: самый компактный
Обычные ноутбуки зачастую предлагают диагональ экрана до 15 дюймов, компактность и поддержку базовых компьютерных задач. На запуске ноутбуки были довольно похожи на нетбуки: портативные устройства, позволявшие заходить на веб-страницы и проверять почту. В отличие от планшетов, ноутбуки и нетбуки оснащены физическими клавиатурами, что сделало их подходящим выбором для задач, требующих набора текстов.
Однако из-за своего размера и заметных ограничений по мощности нетбуки фактически исчезли с рынка примерно в 2013 году, тогда как ноутбуки продолжили развиваться. Границы между обычными ноутбуками и портативными рабочими станциями становятся все более размытыми.
- Портативность. Обычные ноутбуки достаточно тонкие, благодаря чему они подходят тем, кто хочет компактное, легковесное устройство.
- Функциональность. Обычные ноутбуки не могут похвастать высокой производительностью, но ее хватит для интернет-серфинга и медиа.
Ультрабук: не такой компактный, но более мощный
Термин «ультрабук» Intel придумала для тонких, крайне легковесных устройств, которые при этом не слишком сильно жертвуют производительностью или автономностью.
- Портативность. Тонкие, легкие, не занимающие много места. Другими словами, да, они довольно портативные.
- Функциональность. Солидное время автономной работы, мощные процессоры, встроенные SSD-накопители. Ультрабуки способны на более ресурсоемкие задачи, чем обычные ноутбуки, но по-прежнему проигрывают рабочим и игровым ноутбукам.
Премиальные ноутбуки: мощные и универсальные
Премиальные ноутбуки, типа игровых, как правило обладают большими размерами, но взамен предлагают мощность и универсальность. Они подходят практически для любых задач, включая те, что требуют высокой производительности.
- Портативность. Чаще всего, такие ноутбуки тяжелее обычных и ультрабуков.
- Функциональность. Может сильно разниться в зависимости от модели, которую вы выберете. Некоторые подходят для игр и трехмерного моделирования, тогда как другим больше подходят легкие задачи.
Какой ноутбук лучше купить?
- Обычный ноутбук будет отличным выбором, если вам нужен недорогой, легкий компьютер для простейших задач. Идеальный вариант для студентов.
- Ультрабуки — выбор тех, кто хочет получить большую производительность и время автономной работы. Подходит для тех, кто часто работает в путешествиях.
- Премиальные ноутбуки незаменимы, если вы цените универсальность. На них можно хоть программировать, хоть играть, хоть монтировать видео.