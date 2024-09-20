Какой ноутбук выбрать в 2024: обычный, ультрабук или игровой?

Думаете, какой ноутбук лучше купить? На рынке можно найти огромное множество вариантов на любой вкус, но, в целом, ноутбуки можно разделить на три обширные категории. Портал makeuseof.com рассказал, какая из них подойдет вам.

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Обычный ноутбук: самый компактный

Обычные ноутбуки зачастую предлагают диагональ экрана до 15 дюймов, компактность и поддержку базовых компьютерных задач. На запуске ноутбуки были довольно похожи на нетбуки: портативные устройства, позволявшие заходить на веб-страницы и проверять почту. В отличие от планшетов, ноутбуки и нетбуки оснащены физическими клавиатурами, что сделало их подходящим выбором для задач, требующих набора текстов.

Однако из-за своего размера и заметных ограничений по мощности нетбуки фактически исчезли с рынка примерно в 2013 году, тогда как ноутбуки продолжили развиваться. Границы между обычными ноутбуками и портативными рабочими станциями становятся все более размытыми.

Портативность. Обычные ноутбуки достаточно тонкие, благодаря чему они подходят тем, кто хочет компактное, легковесное устройство.

Обычные ноутбуки достаточно тонкие, благодаря чему они подходят тем, кто хочет компактное, легковесное устройство. Функциональность. Обычные ноутбуки не могут похвастать высокой производительностью, но ее хватит для интернет-серфинга и медиа.

Ультрабук: не такой компактный, но более мощный

Термин «ультрабук» Intel придумала для тонких, крайне легковесных устройств, которые при этом не слишком сильно жертвуют производительностью или автономностью.

Портативность . Тонкие, легкие, не занимающие много места. Другими словами, да, они довольно портативные.

. Тонкие, легкие, не занимающие много места. Другими словами, да, они довольно портативные. Функциональность. Солидное время автономной работы, мощные процессоры, встроенные SSD-накопители. Ультрабуки способны на более ресурсоемкие задачи, чем обычные ноутбуки, но по-прежнему проигрывают рабочим и игровым ноутбукам.

Премиальные ноутбуки: мощные и универсальные

Премиальные ноутбуки, типа игровых, как правило обладают большими размерами, но взамен предлагают мощность и универсальность. Они подходят практически для любых задач, включая те, что требуют высокой производительности.

Портативность. Чаще всего, такие ноутбуки тяжелее обычных и ультрабуков.

Чаще всего, такие ноутбуки тяжелее обычных и ультрабуков. Функциональность. Может сильно разниться в зависимости от модели, которую вы выберете. Некоторые подходят для игр и трехмерного моделирования, тогда как другим больше подходят легкие задачи.

Какой ноутбук лучше купить?