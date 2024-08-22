В Gmail появилась неотключаемая ИИ-функция

Google объявила о запуске новых функций для пользователей Gmail, направленных на улучшение качества электронных писем, написанных с использованием искусственного интеллекта. Нововведения стали доступны как в веб-версии, так и на мобильных устройствах Android и iOS, сообщает PhoneArena.

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Одна из ключевых функций называется Polish. Она призвана помочь пользователю составлять электронные письма. Polish имеет три дополнительные опции – Formalize, Elaborate и Shorten, которые являются стилистическими пресетами и формируют текст в том или ином формате.

Воспользоваться новой опцией можно, открыв чистый черновик письма и нажав на иконку «Помоги мне написать». Функция развертывается постепенно и пока доступна только некоторым пользователям.

Уже сейчас Polish доступна как минимум для владельцев Google Workspace с дополнениями Gemini Business и Enterprise, Gemini Education и Education Premium, а также Google One AI Premium.

Google подтвердила, что функция Polish включена по умолчанию и не может быть отключена.