Пользователи «умного» кольца Samsung пожаловались на деградацию батареи

Владельцы «умного» кольца Samsung Galaxy Ring пожаловались на снижение времени автономной работы устройства. Об этом сообщает портал Sammobile.

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Samsung заявляет, что кольцо способно работать от одного заряда до 7 дней, что делало его удобным гаджетом для комфортного использования для занятия спортом и мониторинга здоровья. Однако многие пользователи отмечают, что время работы батареи сократилось почти вдвое.

Изначально кольцо могло функционировать до 6 дней без подзарядки, однако спустя непродолжительное время использования этот показатель снизился до 3 дней. Проблема, судя по многочисленным жалобам в сети, носит массовый характер.

Предполагается, что это связано с программным багом или необходимостью оптимизации энергопотребления, что может быть решено будущими обновлениями прошивки от Samsung. Пока компания не выпустила официальный патч и не комментировала ситуацию.

Samsung Galaxy Ring — это первое смарт-кольцо Samsung, которое отслеживает важные показатели здоровья, такие как сон, пульс, физическая активность и прочее, с интеграцией в приложение Samsung Health. Устройство поступило в продажу 19 июля за $339 (около 31 тыс. руб.).