Пользователи «умного» кольца Samsung пожаловались на деградацию батареи
Владельцы «умного» кольца Samsung Galaxy Ring пожаловались на снижение времени автономной работы устройства. Об этом сообщает портал Sammobile.
Samsung заявляет, что кольцо способно работать от одного заряда до 7 дней, что делало его удобным гаджетом для комфортного использования для занятия спортом и мониторинга здоровья. Однако многие пользователи отмечают, что время работы батареи сократилось почти вдвое.
Изначально кольцо могло функционировать до 6 дней без подзарядки, однако спустя непродолжительное время использования этот показатель снизился до 3 дней. Проблема, судя по многочисленным жалобам в сети, носит массовый характер.
Предполагается, что это связано с программным багом или необходимостью оптимизации энергопотребления, что может быть решено будущими обновлениями прошивки от Samsung. Пока компания не выпустила официальный патч и не комментировала ситуацию.
Samsung Galaxy Ring — это первое смарт-кольцо Samsung, которое отслеживает важные показатели здоровья, такие как сон, пульс, физическая активность и прочее, с интеграцией в приложение Samsung Health. Устройство поступило в продажу 19 июля за $339 (около 31 тыс. руб.).