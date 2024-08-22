«Яндекс Погода» улучшила локальный прогноз

«Яндекс Погода» внедрила технологию OmniCast, которая учитывает данные не только профессиональных, но и любительских метеостанций. Благодаря этому сервис стал в 36 раз чаще получать данные о температуре и давать более точный прогноз для каждого городского квартала, сообщили в пресс-службе компании.

© Пресс-служба «Яндекса»

OmniCast стал частью технологии «Метеум», которая лежит в основе сервиса.

«Метеум» использует множество данных: прогнозы погоды мировых поставщиков, информацию с радаров, спутников и наземных метеостанций.

Однако метеостанции расположены неравномерно, и там, где их мало, сложно дать точный прогноз. OmniCast восполняет этот пробел за счет любительских метеостанций. Они находятся повсеместно и передают информацию каждые пять минут, тогда как профессиональные — раз в три часа.

OmniCast работает на основе нейросетей. Они рассчитывают температуру воздуха, учитывая прогноз «Метеума», данные ближайших метеостанций, колебания температуры в микрорайоне и его особенности — например, характер поверхности и рельеф. В итоге пользователи получают прогноз для каждого участка размером 500 на 500 метров.

Локальный прогноз актуален для крупных городов, поскольку в каждом районе свой микроклимат. Например, в центре города может быть до 13 градусов теплее, чем на окраине.

Так, по данным OmniCast, этим летом самыми жаркими районами Москвы стали Арбат, Замоскворечье и Тверской район, а самыми прохладными внутри МКАД — Бибирево, Коньково и Богородский. Теперь разницу температур можно увидеть на карте «Яндекс Погоды». Районы с более низкой температурой сервис показывает в холодных цветах, а с высокой — в теплых.

Команда сервиса «Яндекс Погода» считает, что локальный прогноз будет полезен не только жителям города, но и представителям бизнеса — девеелоперам, организаторам мероприятий, владельцам сетевых кафе.