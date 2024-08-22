Ученые создали самый быстрый микроскоп для наблюдений за электронами

Ученые из Университета Аризоны (США) создали самый быстрый микроскоп. Он работает настолько эффективно, что способен обнаруживать движущиеся электроны.

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Устройство представляет собой новую версию просвечивающего электронного микроскопа. Оно позволяет получать изображения электронов в полете, воздействую на них электронными импульсами продолжительностью в одну квинтиллионную долю секунды. Это важное достижение, поскольку электроны движутся со скоростью примерно 2200 км/сек и способны всего за 18,4 секунды обогнуть земной шар.

Ученые выразили надежду, что с помощью нового микроскопа смогут понять квантовую физику, лежащую в основе поведения электрона и его движения. Расположение электронов внутри атомов и молекул является важной темой для изучения в физике и химии, но подвижная природа крошечных частиц чрезвычайно затрудняет наблюдения за ними.

Чтобы зафиксировать движение электронов, физики в 2000-х годах разработали методы генерации аттосекундных импульсов. Благодаря им удалось понять, как электроны переносят заряд, ведут себя внутри полупроводников и жидкой воды и как разрушаются химические связи между атомами.

Но даже масштаб в несколько аттосекунд оказался слишком велик, чтобы отследить отдельные движения электронов. Физики, участвовавшие в новом исследовании, доработали электронную пушку таким образом, чтобы она выдала импульс продолжительностью всего в одну аттосекунду, сообщает Science Advances.

«Мы можем достичь аттосекундного временного разрешения с помощью нашего электронного просвечивающего микроскопа – и мы назвали это аттомикроскопией. Впервые мы можем видеть частицы электрона в движении», – подчеркнули ученые.

Ранее ученые впервые рассмотрели под микроскопом «атаку» одного вируса на другой. Вирусы относились к группе бактериофагов.