Анонсирован выход российских космонавтов в открытый космос

Российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер выполнят в декабре внекорабельную деятельность по установке спектрометра СПИН-Х1-МВН снаружи станции.

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Об этом журналистам рассказал командир экипажа "Союз МС-26" Алексей Овчинин.

Он добавил, что спектрометр для эксперимента "Монитор всего неба" будет установлена на внешней поверхности станции.

"Мы будем с ним работать на протяжении всего полета", - отметил космонавт.

Рентгеновский спектрометр СПИН-Х1-МВН прибыл на станцию на грузовом корабле "Прогресс МС-28". Прибор позволит ученым проводить периодический почти полный обзор небесной сферы в рентгеновском диапазоне.

Старт транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-26", который доставит на станцию экипаж МКС-72, запланирован на 11 сентября 2024 года. В состав экспедиции войдут космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Дональд Петтит. Возвращение экипажа на землю намечено на 1 апреля 2025 года.