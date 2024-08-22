Samsung выпустит складной смартфон из титана
Южнокорейская корпорация Samsung запланировала выпуск еще одного складного смартфона до конца года. Об этом сообщает издание The Elec.
По информации инсайдеров, компания начала планировать производство устройства под названием Galaxy Z Fold 6 Slim. Характерстики смартфона, как и его цена, не раскрывается. Однако источники рассказали, что Samsung впервые представит складной аппарат с титановым корпусом.
Уточняется, что окончательное решение по материалу для задней панели Galaxy Z Fold 6 Slim будет принято в ближайшее время, а затем начнется производство девайса. Смартфон будет выпущен в конце 2024 года, но может появиться только в Южной Корее и ряде избранных рынков.
По словам журналистов медиа, до выпуска Galaxy Z Fold 3 Samsung использовала в качестве основного материала для складных телефонов нержавеющую сталь. После 2021 года компания начала применять армированный углеродным волокном пластик (CFRP). Этот материал выбрали в том числе ради функции распознавания стилуса S Pen, которая не работала с металлической задней панелью.
Корейская корпорация Samsung представила новые складные смартфоны Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6 10 июля. Топовый девайс серии Galaxy Z Fold 6 в России оценили в 190 тысяч рублей.