Флагманский смартфон Google оказался на 50% слабее конкурентов

Первые тесты новых флагманских смартфонов Google Pixel 9 могут разочаровать потенциальных пользователей новинок низким уровнем производительности. Об этом сообщает портал iXBT.

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Согласно появившимся в сети скриншотам тестов, используемый в смартфонах Pixel 9 чипсет Tensor G4 не способен конкурировать с флагманским решением для Android, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и Apple A16, установленным в базовых iPhone 15. Так, в графическом тесте 3DMark WildLife Extreme Pixel 9 показал производительность на 20% ниже, чем у iPhone 15, и примерно на 50% ниже, чем у Snapdragon 8 Gen 3.

Кроме того, стало известно, что 3 ГБ оперативной памяти смартфона постоянно выделены для нужд ИИ, что уменьшает доступный объем памяти для обычных приложений. Эти 3 ГБ помечены как заблокированные и не могут быть использованы, если функции ИИ не задействованы, что может вызвать неудобства для пользователей, редко использующих ИИ.

К тому же в некоторых странах, включая Россию, многие ИИ-функции недоступны, что делает использование ОЗУ искусственным интеллектом нерациональным.