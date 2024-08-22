Пользователей предупредили о «ломающих» iPhone символах на клавиатуре

Ввод всего четырех символов в поиске Spotlight в iPhone может вызвать сбой в работе устройства. Об этом сообщает 9to5Mac.

© Газета.Ru

Чтобы iPhone начал зависать, достаточно ввести в Spotlight следующие четыре символа: »»::. При этом, как пишет TechCrunch, для возникновения сбоя достаточно ввести три конкретных символа »»:, а затем любой четвертый. Эксперты отмечают, что эта проблема никак не влияет на безопасность устройства, но может ли кто-то удаленно привести гаджет пользователя к сбою, неизвестно.

9to5Mac протестировал выявленный баг на нескольких iPhone под управлением разных версий iOS. В последней версии iOS 17 ввод этих символов приводит к сбою рабочего стола iPhone и его перезагрузке. В случае iOS 18 и iOS 18.1 ввод символов приводит к зависанию Spotlight и частичным багам рабочего стола.

Отмечается, что данная проблема проявляется при вводе символов в Spotlight или в строке поиска App Library.

Стала известна причина, почему американцы не смогут купить iPhone 16

Apple пока никак не комментировала ситуацию. Ожидается, что компания исправит выявленный баг в последующих обновлениях iOS.